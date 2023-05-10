كان بيقطف توت.. مصرع طفل غرقا داخل ترعة في المنوفية

لقي طفل مصرعه غرقا، داخل ترعة السلامية بمركز قويسنا في محافظة المنوفية ، وذلك أثناء لهوه على أطراف الترعة ومحاولة قطف “ التوت”.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة قويسنا بمصرع طفل غرقا داخل ترعة السلامية وجرفه التيار لعدم اجادته السباحة.

وبالانتقال تبين مصرع الطفل" ع.م " ٨ سنوات طالب بالصف الثاني الابتدائي أثناء لهوه علي أحد أطراف الترعة سقط فيها وجرفه التيار لعدم اجادته السباحة فلقي مصرعه في الحال.

وتمكن الأهالي من انتشال الجثمان، وبسؤال أسرته أكدوا أنه كان يلهو مع اصدقائه علي طرف الترعة وكانوا يحاولون قطف “ التوت ” فسقط داخل الترعة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.