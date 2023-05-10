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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لبنى ونس: سعيدة جدا بدوري في جعفر العمدة

الفنانة لبنى ونس
الفنانة لبنى ونس

قالت الفنانة لبنى ونس، إنها سعيدة بدورها فى مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في شهر رمضان.

وأضافت لبنى ونس، خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”: “الاستاذ محمد سامي بيحب الممثل، وهو مؤمن بموهبتي جدا، وكنت متأكدة أنه هيبروز الشخصية بتاعتي فى المسلسل، وعندما حضرت البروفات الخاصة بالمسلسل وعندما تم شرح الدور لي كنت طايرة به، وشعرت أنه منحة من الله سبحانه وتعالي وكان الأستاذ محمد سامي السبب فيها”.

وتابعت لبنى ونس: “من الممكن للممثل التدخل فى مسلسل أو عمل لمحمد سامي، وممكن يضيف ولكن بالإتفاق، ويعمل بروفة طرابيزة ويتكلم عن الدور طبقا للدراما”.

الفنانة لبنى ونس لبنى ونس شهر رمضان مسلسل جعفر العمدة جعفر العمدة محمد سامى

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