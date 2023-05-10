الحوار الوطني: الجلسات ستتناول الثلاثة محاور السياسي والاقتصادي والاجتماعي

قالت أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه يفصلنا أيام قليلة عن انطلاق جلسات الحوار الوطني، والتي تبدأ يوم الأحد يوم 14 مايو وتنتهي 18 مايو.

وأضافت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي ام سي"، أن جلسات الحوار الوطني ستتناول الثلاث محاور، السياسي والاقتصادي والمجتمعي، إضافة إلى أنه سيكون هناك المسيرة الخاصة بالجلسات بالتوازى.

وتابعت عضو مجلس أمناء الحوار الوطن، أنه سيتم مناقشة المحور السياسي يوم الأحد بجلسات الحوار الوطني، لافتة إلى أنه سيتم مناقشة موضوعين مهمين جدا من لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، والتحدث عن النظام الانتخابي لقانون مجلس النواب.