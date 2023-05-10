الحوار الوطني يفتح ملف التعليم الفني .. كيف نجحت الدولة في تطويره؟|تفاصيل

يعد “التعليم الفني” من أبرز المحاور التي يهتم الحوار الوطني بإلقاء الضوء عليها ضمن المحاور التي يتم مناقشتها في قضية التعليم، بإعتباره أحد أهم الأعمدة الرئيسية في جودة الإنتاجية وسرعتها والترويج لها بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبهذه المناسبة ينشر موقع صدى البلد ، أبرز تفاصيل الوضع الحالي لـ التعليم الفني في مصر .

حيث تلتزم الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن منظومة التعليم الفنى تستهدف التحول نحو تعليم فني يلبي احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة العالمية، من خلال نهج مستدام، يقوم على 5 محاور هي:

تحسين جودة التعليم الفني

تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات

تحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل

مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفنى

تغيير الصورة النمطية للتعليم الفنى.

وتتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تنفيذ استراتيجية التطوير مع ثلاثة شركاء تنمية دوليين رئيسيين هم دولة ألمانيا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي

تطوير مناهج التعليم الفني

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على بناء مناهج التعليم الفني وفقًا لمنهجية الجدارات، بالتشاور مع خبراء سوق العمل وأصحاب الأعمال، و تؤكد هذه المناهج المطورة على ما يمكن للخريج تنفيذه من مهارات بدل من التركيز على ما يتوقع منه معرفته فقط.

وقد بدأ تطوير مناهج التعليم الفني ، بإعادة بناء وتنفيذ عدد (33) برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2020/2019، وتلا ذلك تطوير عدد (15) برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2021/2020، ثم تطوير عدد (37) برنامجًا دراسيًا آخر خلال العام الدراسي 2022/2021، ليصل إجمالي عدد المناهج المطورة إلى 85 منهجًا.

أما عدد المدارس الفنية المطبق بها البرامج المطورة فيبلغ عددها 107 مدرسة في سبتمبر 2019، وعدد (118) مدرسة في سبتمبر 2020، وعدد (453) مدرسة في سبتمبر 2021، وسيتم تطبيقه في عدد (881) مدرسة في سبتمبر 2022 بكافة نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي- تعليم مزدوج)".

ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تطوير كافة البرامج الدراسية مع تطبيقها بكافة مدارس التعليم الفني في سبتمبر 2024.

تطوير لائحة التقييم في التعليم الفني

لائحة التقييم في التعليم الفني أصبحت تعتمد على التقييم التكويني، الذي يهدف إلى متابعة تقدم الطلاب وتقديم تغذية راجعة لهم تساعدهم على التقدم في دراسة وحدات البرنامج الدراسي، حيث يتم تزويد المعلم والطالب بمعلومات حول مدى التقدم الذي أحرزه الطالب في الجزء الذي درسه من الوحدة، ثم إجراء أعمال التحقق الداخلي والتحقق الخارجي، وفي هذا الصدد تم إعداد وتأهيل أكثر من (4000) محقق داخلي وخارجي بهدف التأكد من قرارات التقييم كجزء من ضمان جودة تطبيق البرامج الدراسية المطورة".

ويتم التقييم النهائي للطلاب في السنة النهائية بمشاركة خبراء وممثلي سوق العمل من خلال مهمة يتم تصميمها وفقًا للأنشطة والجدارات الأساسية للبرنامج ويتم تنفيذها داخل أماكن التدريبات العملية، وتقييم من قبل لجنة خارجية من المتخصصين في مجال البرنامج تضم خبيرًا من سوق العمل، وخبراء من التربية والتعليم في نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الثالث من البرنامج (امتحان الدبلوم).

تدريب كوادر التعليم الفني

تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتدريب كوادر التعليم الفني ، بمشاركة شركاء التنمية مثل برنامج TVET الممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، ومشروع دعم التشغيل ومشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل الممول من الحكومة الألمانية عن طريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من هيئة المعونة الأمريكية حيث يستهدف قطاع التعليم الفني تدريب عدد (40) ألف معلم استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

استحدثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في اطار خطة تطوير التعليم الفني ، مدارس من نوعية جديدة تدعى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهي مدارس تطبق معايير الجودة العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية يبلغ إجمالي عددها حاليا في مصر 52 مدرسة على مستوى الجمهورية ، وبلغ عدد التخصصات الدراسية المطبقة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية أكثر من 70 تخصصاً ، منها تخصصات تطبق لأول مره بمصر، مثل مجالات الطاقة النظيفة، وصناعة الفواخير، والسياحة المستدامة، والذكاء الصناعي، والطاقة المتجددة، والمراقبة والإنذار، والألعاب الرقمية، وتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وتسويق الخدمات المالية، وزراعة النخيل، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتجارة التجزئة، والهندسة الزراعية، والتصنيع الغذائي.

ويؤكد دائما الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريحاته في مختلف وسائل الاعلام وكذلك في اجتماعاته الدائمة ، على أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد نموذجًا هامًا يجسد نجاح تلك المنظومة بالتعاون مع مؤسسات الأعمال والقطاع الخاص کمشارك فاعل في إدارة وتشغيل مدارس فنية في تخصصات جديدة مبنية على منهجية الجدارات بأعلى معايير الجودة، ومن خلال معلمين متميزين وكفاءات من أصحاب الخبرة لتخريج كوادر فنية تلبى احتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وتعد من أهم النماذج التي تغير الصورة الذهنية للتعليم الفنى".

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة لديها هدف بوصول عدد المدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 420 مدرسة بحلول 2030.