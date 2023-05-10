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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 570 شاحنة و24 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 228 شاحنة و12 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 342 شاحنة و12 سيارة . 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و161 شاحنة حيث استقبل الميناء السفينتين ايلة وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وغادرت السفينتين ايلة وبريدج .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1560 راكب بموانيها .
 

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