تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 570 شاحنة و24 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 228 شاحنة و12 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 342 شاحنة و12 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و161 شاحنة حيث استقبل الميناء السفينتين ايلة وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وغادرت السفينتين ايلة وبريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1560 راكب بموانيها .

