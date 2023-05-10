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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مليون جنيه خسائر.. نفوق 7 آلاف دجاجة في حريق مزرعة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة أم مشاق التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، نشوب حريق هائل في مزرعة دواجن، مما أسفر عن نفوق كافة أعداد الدواجن بالمزرعة التي قدرت 7 ألاف دجاجة كانت عمر 35 يوم، والتهام جميع محتويات المزرعة بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية.

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تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية امن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا عن نشوب حريق هائل فى مزرعة دواجن الخاصة بالمدعو، خيري علي إسماعيل، 60 عاماً، بمنطقة أم مشارق التابعة لدائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة ونفوق جميع الدواجن بالمزرعة، دون خسائر بشرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية والأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القصاصين إلى مكان الحريق كما تم الدفع بسيارة إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الإسماعيلية من السيطرة على الحريق بمعاونة الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القصاصين.

وتبين من خلال المعاينة نفوق 7 ألاف دجاجة واحتراق جميع محتويات المزرعة، وذلك سبب ماس كهربائي، والتي تقدر الخسائر مليون جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال صاحب المزرعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.

الأجهزة الامنية امن الاسماعيلية امتحانات صفوف النقل

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