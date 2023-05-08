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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد عددا من المدارس لمتابعة امتحانات صفوف النقل

الجولة
الجولة

 تفقد الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية، اليوم الإثنين ، مجموعة من المدارس التابعة لاداراتي جنوب وشمال التعليميتن، يرافقه احمد سيف مدير أمن المديرية و احمد نوار مدير إدارة جنوب التعليمية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

أول صور لحادث اصطدام سيارة ميكروباص بشجرة على طريق الإسماعيلية الزقازيق

يأتى ذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة  منظومة العمل بامتحانات الدور الأول لصفوف النقل  للفصل الدراسي الثانى .

تضمنت الجولة مدارس فاطمة الزهراء الإعدادية بنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية ويودي الطلاب الامتحان في مادة العلوم الصفين الاول والثاني الاعدادى و مدرسة المشير الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة شمال التعليمية حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء فترة أولى وجغرافيا فترة ثانية.

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام الطلاب بلجان الامتحانات وتوافر كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، مشيرا إلى أهمية تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات ووفق الضوابط الخاصة بها ومنح الطلاب الوقت الكامل للامتحان وعدم خروجهم قبل انتهاء الوقت المخصص لذلك. 

وأكد الدكتور محمد بحيرى أن الإمتحانات تسير بشكل هادئ ومستقر ، فضلا عن إنضباط وإستقرار منظومة العمل معربا عن إمتنانه وتقديره لتعاون جميع القائمين بأعمال الإمتحانات لما شهده من حسن الآداء والدقة لإنجاز العمل بكل كفاءة متمنيا لطلاب المحافظة التوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج.

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إصطدام سيارة ميكروباص الاسماعيلية اليوم التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي اللواء شريف فهمي بشارة اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية

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