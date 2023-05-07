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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أول صور لحادث اصطدام سيارة ميكروباص بشجرة على طريق الإسماعيلية الزقازيق

الحادث
الحادث

أصيب 10 أشخاص، صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بشجرة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، وتحديدا أمام منطقة الجرايشة التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية.

إصابة 10 أشخاص في تصادم ميكروباص بشجرة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

تلقي اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية، اخطارًا من اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بشجرة علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي أمام قرية الجرايشة دائرة مركز أبوصوير، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية الي مكان الحادث؛ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

ودفع الدكتور حسين كساب مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين الي مستشفى المجمع الطبي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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اللواء هنري ابراهيم اول صور امن الاسماعيلية تصادم سيارة ميكروباص حادث تصادم سيارة ميكروباص طريق الإسماعيلية الزقازيق

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