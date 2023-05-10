"نسبة الشفاء تصل لـ 95%".. أهمية الفحص المبكر للأورام عند النساء

التقديرات الأخيرة أكدت أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يساعد في تحسين طريقة العلاج وزيادة في نسب الشفاء بشكل كبير فعند اكتشاف الأورام في المرحلة الأولى يتم الشفاء بأكثر من 95% وهناك نوعان من الكشف الذاتي والسريري.

أولا الفحص الذاتي يتم اجراؤه مرة واحدة شهريا من قبل الشخص نفسه ويكتشف السرطان بنسبة 25% أما سرطان عنق الرحم فهو السرطان الرابع الاكثر شيوعا بين النساء في العالم وقدرت الحالات التي اصيبت به بحوالي 604 الف حالة في 2020.

فيما تشير منظمة الصحة العالمية أن التشخيص المبكر لسرطان عنق الرحم يمكن أن ينقذ حياة أكثر من 300 ألف امرأة سنوياً.