هل توجد مواد مسرطنة في السجائر الإلكترونية؟ استشاري يرد

قال الدكتور ياسين شمس الدين، استشارى الجهاز التنفسي، إن السيجارة العادية تحتوي على أكثر من 7000 مادة ضارة، وليس النيكوتين فقط، ولكن هناك مواد أخرى مثل الأمونيا وغيرها، موضحا أن هذه المواد غير موجودة في السجائر الإلكترونية.

وأضاف شمس الدين، في لقائه عبر قناة “العربية”، أن السجائر الإلكترونية بها مادة الفورمالدهايد، والتي تعتبر ضمن أول المواد المسببة للسرطان، مشيرا إلى أن مشكلة السجائر الإلكترونية أن تدخينها لا ينبعث منه دخان، ما يجعل الكثيرين يظن أنها غير ضارة، وهذا غير صحيح

ولفت إلى أن أستراليا أعلنت عن تدابير صارمة بهدف مواجهة "وباء"، تلزم الشخص بتقديم شهادة طبية لاستخدام وبيع السجائر الإلكترونية في الصيدليات فقط.

ونوه إلى أن المنتجات المتنوعة من الدخان أسهمت في خلق جيل جديد من مدمني التدخين في أستراليا ومعظم دول العالم، وأن السيجارة الإلكترونية باتت المشكلة السلوكية الأولى في المدارس الثانوية متمددة إلى المدارس الابتدائية.