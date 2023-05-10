انتقال ميسي للدوري السعودي بموجب عقد "استثنائي".. تفاصيل

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا ذكرت فيه وكالة فرانس الفرنسية؛ أن صفقة انتقال اللاعب الارجنتيني ميسي إلى السعودية قد تمت بموجب صفقة ضخمة بحسب ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات للوكالة الفرنسية.

وسيكون ميسي في الدوري السعودي الموسم المقبل بموجب عقد استثنائي وضخم هذا ما كشفته وكالة الأنباء الفرنسية دون أن تذكر اسم النادي الذي سيلعب له.

وتابع التقرير أن بحسب المصدر ونقلا عن فرانس بريس سيلعب ميسي في السعودية الموسم المقبل من دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له؛ واضاف المصدر ان العقد استثنائي وضخم وبصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة.

وأكد التقرير أن والد ميسي نفى تلك الأنباء وأكد أن القرار النهائي بشأن مستقبل ميسي سيتخذ عقب نهاية الموسم الحالي فيما يستمر عقد ميسي مع باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو مقبل.