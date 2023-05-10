عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على غزة ومقتل فلسطينيين اثنين

إسرائيل
إسرائيل

قتل الجيش الاسرائيلي  فلسطينيين اثنين عبر قصفه لسيارة جنوب قطاع غزة قائلا إن المركبة كانت تقل عناصر من حركة الجهاد.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن التصعيد الجديد يأتي بعدما شن الجيش هجمات مركزة على مواقع وقادة بارزين من حركة الجهاد في قطاع غزه أسفرت عن مقتل 13 شخصا من المدنيين معظمهم أطفال ونساء وشباب بينهم ثلاثه من أبرز القادة العسكريين للحركة وهم خليل البهتيني و طارق عز الدين و جهاد غنام.

وأكد التقرير أن الجيش الاسرائيلي أطلق على العملية العسكرية في غزه اسم السهم الواقي.

و العملية العسكرية السهم الواقي 
 شاركت فيها 40 طائرة مسيرة
ضربت اهداف لحركة جهاد استهدفت 10 مواقع لإنتاج الأسلحة.

 
كما ستهدفت مقتل قائد منطقة شمال غزه بحركة الجهاد ومقتل القيادي المسؤول عن توجيه نشاطات في الضفة الغربيه انطلاقا من غزه  مقتل آمين سر المجلس العسكري لحركة الجهاد.

وتابع التقرير أن حركة الجهاد توعدت بالرد وتكبيد اسرائيل ثمنا كبيرا كما شددت على عدم مغادرة مواقعها في القطاع و حركة حماس اعلنت ايضا انها ستشارك بالرد على الهجوم.

وأكد التقرير أن  وزارة الدفاع الإسرائيلية قامت بإستدعاء قوات الاحتياط وطلب بنيامين نتنياهو من الجيش التأهب لمعركة متعددة الجبهات وعمليات اجلاء تطال مستوطنات غلاف القطاع.

وعلق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي؛ أن مبدانا واضح وموجز كل من يؤذينا سيتضرر من قبلنا بقوة و ذراعنا الطويلة تصل الى كل ارهابي في الزمان والمكان الذي نختاره نحن في خضم المعركة ومستعدون لأي سيناريو اقتراحي لاعدائنا هو لا تعبث معنا.

إسرائيلية التصعيد الهجوم الجهاد استهدف المدنيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

عقده انتهى.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل إلى الترجي التونسي

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

ترشيحاتنا

الزراعة: التمويل والمعرفة والسياسات ثلاث ركائز لتحقيق التنمية المستدامة

بعد عودة بعثة المملكة إلى دمشق| هل تستقبل السعودية بشار الأسد قبل القمة العربية؟

نعمة أم نقمة.. 5 معلومات تهمك عن «Chat GPT»| فيديو

كأس العرب.. منتخب مصر للكرة الشاطئية يستعد لمواجهة نظيره السوداني

التعاقد مع لاعب فيوتشر شرط كولر للموافقة على رحيل ديانج

وزير المالية: 5 أيام فقط وتنتهى مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعين واحدة ووجه يشبه الإنسان.. ولادة جدي تثير الذهول في إندونيسيا| صور

بعد وفاة محمود بكري به.. أعراض صادمة للاتهاب الرئوي

بعد وفاته.. أسباب غير متوقعة لمرض محمود بكري

تسبب في وفاة محمود بكري.. هؤلاء مهددون بـ الالتهاب الرئوي| اعرفهم

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ