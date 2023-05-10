الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على غزة ومقتل فلسطينيين اثنين

قتل الجيش الاسرائيلي فلسطينيين اثنين عبر قصفه لسيارة جنوب قطاع غزة قائلا إن المركبة كانت تقل عناصر من حركة الجهاد.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن التصعيد الجديد يأتي بعدما شن الجيش هجمات مركزة على مواقع وقادة بارزين من حركة الجهاد في قطاع غزه أسفرت عن مقتل 13 شخصا من المدنيين معظمهم أطفال ونساء وشباب بينهم ثلاثه من أبرز القادة العسكريين للحركة وهم خليل البهتيني و طارق عز الدين و جهاد غنام.

وأكد التقرير أن الجيش الاسرائيلي أطلق على العملية العسكرية في غزه اسم السهم الواقي.

و العملية العسكرية السهم الواقي

شاركت فيها 40 طائرة مسيرة

ضربت اهداف لحركة جهاد استهدفت 10 مواقع لإنتاج الأسلحة.



كما ستهدفت مقتل قائد منطقة شمال غزه بحركة الجهاد ومقتل القيادي المسؤول عن توجيه نشاطات في الضفة الغربيه انطلاقا من غزه مقتل آمين سر المجلس العسكري لحركة الجهاد.



وتابع التقرير أن حركة الجهاد توعدت بالرد وتكبيد اسرائيل ثمنا كبيرا كما شددت على عدم مغادرة مواقعها في القطاع و حركة حماس اعلنت ايضا انها ستشارك بالرد على الهجوم.

وأكد التقرير أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قامت بإستدعاء قوات الاحتياط وطلب بنيامين نتنياهو من الجيش التأهب لمعركة متعددة الجبهات وعمليات اجلاء تطال مستوطنات غلاف القطاع.

وعلق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي؛ أن مبدانا واضح وموجز كل من يؤذينا سيتضرر من قبلنا بقوة و ذراعنا الطويلة تصل الى كل ارهابي في الزمان والمكان الذي نختاره نحن في خضم المعركة ومستعدون لأي سيناريو اقتراحي لاعدائنا هو لا تعبث معنا.