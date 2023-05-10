"البطاطا والبصل" تشعل المنافسة بين أردوغان و كليتجدار

أعلم أنكم لن تضحوا بقائدكم من أجل البصل البطاطا؛ هذا ما قاله اردوغان قبل أيام لأنصاره أمام احد التجمعات الانتخابية في اشارة إلى الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار البصل والبطاطا في البلاد.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن الرد جاء فكاهيا من منافسه كمال كليجدار الذي ظهر من داخل مطبخه ملوحا ببصلة؛ وكليجدار شرح التردي الاقتصادي في تركيا حيث ركز على غلاء الأسعار.

وأكد التقرير أنه يتنافس على مقعد الرئاسة في هذه الانتخابات اربعة مرشحين رجب طيب أردوغان؛ ومحرم انجه؛ وكمال كليتجدار أوغلو وسنان اوغان ؛حيث سيصوت الناخبون الاتراك في 14 من مايو القادم لإختيار رئيس جديد للبلاد اضافة إلى 600 عضو في البرلمان التركي.