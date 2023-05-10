زينب عبد الباري.. أول سيدة تصبح نقيبًا للفلاحين | ما قصتها ؟

فاجأ المهندس حسين عبدالرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين والمزارعين على مستوى الجمهوريه، الجميع بقرار تعين أول نقيب عام للفلاحين امرأة، وهي المهندسة زينب عبد البارى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة المصرية.

حسين ابو صدام نقيب الفلاحين

من هي المهندسة زينب عبد البارى نقيب فلاحين كفر الشيخ؟

المهندسة زينب علي كمال عبد الباري هي إبنه قرية أبو طبل مركز كفرالشيخ، وتشغل منصب نقيب عام للفلاحين بمحافظة كفر الشيخ، وتبلغ من العمر 31 عاما، وتكون أول سيدة تشغل هذا المنصب الهام، والذي ظل حكراً على الرجال لسنوات طويلة، يأتي ذلك في ضوء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتمكين القيادات النسائية الشابة في مواقع العمل والإنتاج ضمن الإطار العام لخٌطة مصر التنموية 2030.

ماذا قالت نقيب الفلاحين بعد قرار التعين؟

قالت المهندسة زينب عبدالبارى، إنها أول سيدة داخل مصر تتولى هذا المنصب الهام، وهذا شرف كبير لها، وأنها ستواصل عملها ليلا ونهارا، لتجعل المرأة المصرية المزارعة شريكة تماما مع الرجل المصرى فى كل شئ، وأنه لا يوجد الآن أى فروق جوهرية بين المرأة والرجل داخل المجتمع المصرى الأصيل، وسأبذل قصارى جهدى فى جعل صوت المرأة قويا في جميع الأماكن.

وأضافت، أنها ستعمل على تقديم رؤية تنموية لتنشيط عمل النقابة، وتقديم المزيد من الخدمات للأعضاء بكافة أنحاء المحافظة كما ستقوم بعرض مطالب الفلاحين ودعم الفلاح المصرى خلال الفترة المقبلة.

المهندسة زينب علي كمال عبد الباري

ترتيب محافظة كفر الشيخ في الزراعة على مستوى الجمهورية ؟

تحتل محافظة كفر الشيخ المركز الأول على مستوى الجمهورية في الزراعة، لتستحوذ على النسبة الأكبر في إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية، سواء في الزراعات الشتوية أوالصيفية، فالزراعات الشتوية تم زراعة 214 ألف و886 فدان قمح، و108 ألف مزروعة بمحصول البنجر، إضافة إلى زراعة 20 ألف فدان خضروات، فضلا عن زراعات الكتان والبرسيم والفول البلدي والشعير، أما الزراعات الصيفية، فتتميز المحافظة بزراعة العديد من المحاصيل أهمها الأرز والقطن والذرة، واحتلت المحافظة المركز الأول في زراعة الأرز والقطن، فمساحة الأراضي الزراعية 551 ألف فدان، ب 14 مركزا ومدينة، وتمتلك كفر الشيخ 453 ألف و181 نخلة مثمرة متوسطة انتاجية النخلة 120 كيلو.

المحاصيل الزراعية بكفر الشيخ

وغطت زراعات القمح والبنجر والخضروات أراضي قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، حيث اكتست هذا الموسم باللون الأخضر على مساحات شاسعة من أراضى، ونجحت سواعد الفلاحين في الاهتمام بالزراعة، خاصة عقب قرار رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعه، بزيادة الحافز الإضافي توريد القمح المحلي ل 1250 جنيه، قرار تاريخي بالنسبة للحكومة المصرية،ولنصرة الفلاح والمزارع المصري في ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الزراعية، مع وضع سعر مخفز للفلاح، نظراً للظروف العالمية، وتشجيع المزارعين والفلاحين على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وخاصة محصول القمح.