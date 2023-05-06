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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الفلاحين تعلن مفاجأة سارة عن توريد محصول القمح الجديد للشون والصوامع

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إنه تم توريد أكثر من مليون طن من الاقماح منذ بدء استلام الاقماح في 15 ابريل الماضي وحتي الان ونتوقع توريد 4 مليون طن للحكومة وهي الكميات المستهدفه من الحكومه لهذا الموسم
ولفت “ أبوصدام” إلي أن توريد القمح مستمر حتي اواخر شهر سبتمبر القادم و تم حصاد نحو 50% من المساحات المنزرعه فيما تم درس نحو 25% من الكميات المحصوده تقريبا.

وأضاف عبدالرحمن أن اقبال مزراعي الاقماح الشديد علي توريد اقماحهم للحكومه يرجع الي عدة أسباب أهمها:-

  • الوازع الوطني الذي يدفع المزارعين لتوريد اقماحهم للحكومه ورغبتهم في المساهمه في تخفيض فاتورة الاستيراد
  • القرارات الحكوميه المناسبه والتي شجعت المزارعين علي زيادة التوريد كتجهيز نحو 430 نقطه استلام للاقماح قريبه من اماكن الانتاج لتخفيف اعباء النقل
  • وضع سعر مجزي لشراء القمح حيث حدد سعر  الاقماح حسب درجة نقاوة المنتج فوضع سعر  1500 جنيه لأردب القمح  درجة نقاوة 23.5  ولدرجه نقاوة 23 سعر 1475 للأردب ولدرجة نقاوة 22.5 سعر 1450 للأردب
  • تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتوريد اقماحهم وتذليل العقبات التي تعوق التوريد وسداد مستحقات المزارعين إلكترونيا في غضون 48 ساعه علي الاكثر 
  •  الاهتمام الكبير من الحكومه بتوريد الاقماح وانشاء غرف عمليات لمتابعة وتيسير عمليات التوريد

وأشار  أبوصدام  إلي أن قرارات وزير التموين بحظر تداول الاقماح المحليه انتاج 2023 من مكان لاخر الا بموافقة التموين كان له اثر إيجابي في زيادة التوريد وقطع الطريق علي راغبي استغلال القمح لاغراض اخري ،كما أن القرارات التحذيريه من  التموين لاصحاب مزارع الاسماك  والمصانع العلفيه من استخدام القمح كعلف أو دخوله في تصنيع اعلاف  وتحذير أصحاب المطاحن الخاصه ومنتجي الدقيق الحر من استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من التموين والتجاره الداخلية  قرارات صائبه تصب كلها في مصلحة زيادة كميات توريد الاقماح للحكومة ، وذلك بعدطرح وزارة التموين كميات كبيره من الاقماح المستورده في البورصه السلعيه  للبيع للقطاع الخاص

وأكد ابوصدام أن المشروع القومي لانشاء الصوامع الحديثه كان له الفضل الكبير في زيادة السعات التخزينيه لتصل الي 5.5 مليون طن  بما يساعد في توفير مخزون استيرايجي كبير يكفي للاستهلاك المحلي عدة شهور .


وأردف عبدالرحمن إلي أن من الأسباب المهمه التي تزيد من زيادة توريد الاقماح اعلان روسيا تخفيض الرسوم المفروضة علي صادرات الاقماح في الوقت التي تحتل  روسيا المركز   الاول  لتصدير الاقماح الي مصر 
ويتمتع القمح الروسي بالمواصفات الفنيه المصريه اللازمه بالإضافة الي انه الارخص سعرا مع تمتع روسيا حاليا بفائض  كبير من الاقماح وضعف في الطلب علي الاقماح الروسيه من الدول المستورده بسبب الظروف الراهنه

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