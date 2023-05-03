الفلاحين ترحب بالحوار الوطني .. وتناشد بطلب عاجل |تفاصيل

رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بانطلاق فعاليات الحوار الوطني مطالبا بتمثيل ملائم للفلاحين في جلسات الحوار الوطني القادمة حيث يمثل الفلاحين أكثر من نصف الشعب المصري المعني بالحوار الوطني .

وأشار عبدالرحمن إلي أنه في ظل غلاء الأسعار وعجز الموازنة فإن المحور الاقتصادي هو أهم محاور الحوار الوطني والذي يمثل الفلاحين أهم أعمدته في الوقت الراهن.

فرصة لتبادل الأفكار

وأكد أبوصدام أن الحوار الوطني فرصة عظيمة لتبادل الأفكار بين جميع الأطراف مختلفة الرأي للوصول الي افضل رؤية وخارطة طريق للجمهورية الجديدة و تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وأردف أبوصدام أنه لم يشارك حتي الان في جلسات الحوار الوطني ويتابع باهتمام بالغ اجتماعات المشاركين متمنيا لهم الوصول الي افضل الحلول للمشاكل التي تعيق عملية التقدم والازدهار.