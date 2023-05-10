النواب يوافق على إتفاقية مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقيات التى وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)، لجنة النقل ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب ، أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستربط بين جميع الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار إنشاء ممرات لوجيستية ترتكز على الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

وقال: تكمن أهمية تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في أنه سيسهم في توفير الوقت من خلال ربط مختلف المناطق التي يمر بها لنقل الركاب والبضائع بشبكة سكك حديدية سريعة وعصرية وآمنة، كما من شأنه أن يسهم فى دعم الاستثمار وإتاحة فرص عمل للشباب، كما يساعد المشروع في دعم النقل للمناطق العمرانية الجديدة، مما يخفف العبء عن مناطق الوادي والدلتا، فضلا عما يمثله المشروع من عنصر جذب للاستثمار والتنمية مما يدعم الاقتصاد المصري، ويسهل نقل البضائع من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مطروح على البحر المتوسط.

وتابع: حل مشاكل مصر وتقدمها من وجهة نظرى فقط يرتكز على الآتى، تطوير الزراعة نزرع عشان نصدر ونقلل وارداتنا، وتشجيع الصناعة ونصدر ونقلل الواردات وتشجيع السياحة، وتطوير الموانئ، ونصدر من خلالها صادارتنا ونستورد منها وراداتنا، كل الكلام دا عشان نربط مصادر الإنتاج سواء صناعى أو زراعى أو سياحى أو أماكن التعدين وغيرها، لازمنا ممرات لوجسيتية بحرية وموانىء جافة، ترتكز على مسار هذه الممرات، وربطها لازم يكون من خلال شبكات سكك حديدية، لازم نعمل وسيلة نقل سككى".