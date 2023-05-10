التزموا باللائحة.. جبالي للنواب: لاتستغلوا الجلسة في الحديث عن موضوعات خارجية

انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، خروج عدد من النواب عن الالتزام باللائحة الداخلية للمجلس ، ورغبتهم فى الحدبث عن موضعات غير المطروحة للنقاش مسبق ، قائلا : اطالب الأمين العام بعقد إمتحان عن اللائحة ومن يرسب من النواب نقول له لقد رسبت فى اللائحة".

وأكد جبالي خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب ، انه يطبق اللائحة علي نفسه ، ويجب على النواب الالتزام باللائحة وعدم الحدث عن قضية غير المطروحة ، مشيرا إلى أن كل نائب امامه وسيلة رقابية اخرى للحدث عن اى موضع يريد مناقشته وهو التقدم بطلب إحاطة حول قضية معينة .

ووجه رئيس البرلمان رسالة عتاب للنواب قائلا : واضح اننى اتسامح كثيرا معكم " وتساءل ما هذا الذى تفعلونه؟

واختتم رئيس البرلمان حديثه : سيتم مذاكرة اللائحة قدموا طلبات إحاطة كما ترغبون ولكن لا تستغلوا الجلسة للحديث عن موضوعات خارجة عنها " متابعا :" : اطالب الأمين العام بعقد إمتحان عن اللائحة ومن يرسب من النواب نقول له لقد رسبت فى اللائحة ".