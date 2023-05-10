وزير المالية: التضخم الموجود في العالم أدى إلى رفع أسعار الفائدة بمصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات العالمية صعبة ومعقدة، كما أن التحديات الاقليمية تفرض علينا أعباء وظروفا وكل ذلك يصب في تحديات تمس المواطن نفسه مثل التضخم والأسعار وتوافر السلع والخدمات وسعر الصرف وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

أضاف معيط أن الظروف الدولية والاقليمية تحكمنا في الموازنة ومن ثم يجب أن ينمو الاقتصاد المصرى حتى نستطيع تلبية احتياجات المواطنين والناس ينتظرون منا الكثير.

وقال وزير المالية إن التضخم الموجود في العالم أدى الى رفع أسعار الفائدة في العالم وفى مصر، كما أن تغير سعر الصرف فرض علينا ضغوطا وكل ذلك وضع موازنة الدولة تحت ضغوط فنحن بين أمرين الأول أننا مواطنون في الدولة ونريد أن نشعر الناس بالتطور والأفضل والأمر الثانى تحكمنا مسئوليتنا لصالح الدولة.

المالية : الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع

ولفت الى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع فعلى سبيل المثال سعر طن القمح وصل الى ٣٤٠ دولارا رغم أننا لو كنا نتحدث في ظروف عادية كان السعر العادل يصل بين ١٥٠ دولارا الي ٢٠٠ دولار، حتى لو كنا نتحدث عن زيادة في الاسعار في الظروف العادية كانت الزيادات ستحدث في حدود ٢٠ دولارا فقط.