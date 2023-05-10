وزير المالية: مبنخبيش حاجة عن المركزي للمحاسبات.. وبتوصله كل حاجة إلكترونيا

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن وجود بروتوكول بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات ، لتمكين الجهاز من الاطلاع على كل البيانات إلكترونيا.

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2021/2022،:"ما بنخبيش حاجة عن الجهاز وبتوصله كل حاجة الكترونيا ".

وردا علي ما اثاره النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي ، عن عدم حصول المواطنيين علي تعويضات ممن يتم نزع ملكيتهم وفقا لقانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة ووجود الاموال في ودائع بالبنوك يتم الاستفادة من عوائدها ، أكد الوزير ان اموال تعويضات المواطنين موجودة في حساب اسمه "حق الشعب" .

وأضاف الوزير : "الأموال الموجود في هذا الحساب وماقدرش اصرف جنيه منها إلا بعد العرض على رئيس الوزراء وأنا كوزير للمالية لا يمكنني صرف جنيه منها ..وسيتم إرسال رصيد هذه الأموال بالجنيه إلى المجلس لمراجعتها".