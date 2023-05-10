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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير المالية: 402 مليار جنيه لتعيين 70 ألف موظف في الموازنة الجديدة

وزير المالية الدكتور
وزير المالية الدكتور محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم إدراج مخصصات مالية قدرها ٤.٢ مليار جنيه في الموازنة العامة ٢٠٢٤/٢٠٢٤ تتعلق بالتعيينات الجديدة لحوالي ٧٠ ألف وظيفة جديدة.

٣٠ ألف معلم في وزارة التربية

وأضاف “معيط”، أن التعيينات منها ٣٠ ألف معلم في وزارة التربية والتعليم وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين ١٥٠ ألف معلم جديد على مدار 5 سنوات.

وقال وزير المالية، إنه سيتم تطبيق التكليف وفقا لقانون المهن الطبية لحوالي ٣٠ ألف في وزارة الصحة سواء بالنسبة للأطباء والصيادلة ومهن أخرى، إضافة إلى ١٠ آلاف وظيفة جديدة بالجهات الأخرى بالدولة طبقا للاحتياجات الفعلية لها مثل ما حدث مسبقا بتعيين ٢٠٠٠ موظف بالضرائب و١٠٠٠ بالجمارك.

التعيينات الجديدة الدكتور محمد معيط الرئيس عبد الفتاح السيسي الصيادلة الموازنة العامة

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