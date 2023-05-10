حقوق العامل حال إصابته في العمل.. الحبس والغرامة عقوبة المخالفين

يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، من القوانين الهامة التي حافظت على حقوق العامل، وذلك بجانب قانون العمل، وذلك من منطلق كون العامل الأداة الرئيسية والفعالة لعملية الانتاج وتحقيق التنمية.

وفي هذا الإطار ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات صاحب العمل بعلاج الموظف حال اصابته خلال العمل، مع إلزام الجهة المختصة صرف تعويض الأجر، مع وضع عقوبات حال عدم الامتثال لهذا الأمر.



ونصت المادة 50، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.



فيما نصت المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.



ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).