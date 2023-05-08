بـ الزيادة الجديدة .. 5 شروط للحصول على معاش الأب المتوفى بالقانون

يبحث ملايين المواطنين عن موعد زيادة المعاشات 2023 ، حيث يجرى تطبيق زيادة المعاشات، و من المقرر أن تكون زيادة المعاشات 15% بداية من شهر يوليو 2023، وفقا لنص القانون.

وحدد قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد 5 حالات يستحق فيها الفرد الحصول على معاش والده المتوفى.

زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد

- تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.



- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.



- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.



- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.

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إجراءات الحصول على معاش الأب المتوفى

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

- بيان معتمد بـ المعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحقا من الصندوق الحكومي.

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة، وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.

- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.

- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.

- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

حالات الجمع بين المعاش والمرتب

تضمن قانون التأمينات و المعاشات الجديد ، حالات الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:

1- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

2- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

3- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد ، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

5- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

6- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.