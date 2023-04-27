بحد أدنى 500 جنيه.. شروط صرف منحة زواج للمستفيدين من قانون المعاشات

تيسيرًا على المقبلين على الزواج ، أتاح قانون المعاشات الجديد، الذي تم إقراره منذ عام 2019، منحة الزواج للمستفيدين منه والمقبلين على الزواج ضمن حزمة من المنح ، طرحها القانون لورثة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .

قيمة منحة الزواج للمستفيدين من قانون المعاشات

تساوي منحة الزواج للابنة، قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا، بحد أدنى 500 جنيه، ويمكن للابنة التى لم يمر على زواجها 5 سنوات التقدم للحصول على منحة الزواج، وفقا لنائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

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شروط الحصول على منحة الزواج

وفقا للقانون، منحة الزواج لا تُستحق إلا لمرة واحدة، وتحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج، على أن تسقط المنحة أو تُقطع حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات، أو 60 شهرًا، من تاريخ استحقاقها.