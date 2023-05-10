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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 20 مليون جنيه.. توسعة ورصف وازدواج طريق الزقازيق الغار

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال توسعة وازدواج ورصف طريق الزقازيق / الغار بطول 4 كم، وبتكلفة مبدئية 20 مليون جنيه، بدءاً من شارع التجنيد امتداد شارع فاروق ونفق عرابي ووصولا لطريق أبو الأخضر والذي يربط بين طريقي الزقازيق /أبو حماد والزقازيق / بلبيس ويُساهم في تخفيف حدة الزحام وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة الزقازيق.

قدم المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والنقل، شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق، وتمت الإشارة إلى أنه جارٍ تنفيذ اعمال رفع تراكمات القمامة، ونقل أكشاك وأعمدة الكهرباء فوق الترعة المردومة بطول الطريق ووضع طبقات الرمال والأساس؛ تمهيدا لبدء أعمال الرصف والتوسعة والازدواج ليصبح متوسط عرض الطريق بكل اتجاه  بين 9 – 10 متر لاستيعاب حركة السيارات وحفاظاً على أرواح المواطنين.

وجه المحافظ، وكيل وزارة الطرق والنقل، بالتنسيق مع رئيس مدينة الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء منها وتهيئتها أمام حركة المارة، مؤكدا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق الراحة للمسافرين.

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كما شهدت جولة محافظ الشرقية تفقد طريق ترعة الشيخ منصور بزمام قرية الشوبك ، ليكلف المحافظ وكيل وزارة الطرق والنقل بإعداد المقايسات اللازمة لاستكمال أعمال تمهيد ورصف طريق ترعة الشيخ منصور بزمام قرية الشوبك بطول 1.3 كم  والذي يربط طريق الزقازيق / الغاز بطريق الزقازيق / أبو حماد ليصبح محور مروري جديد يساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

رافق المحافظ في الجولة مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمهندس ايهاب فوده مدير إدارة الصيانة بمديرية الطرق والنقل.

أعمال رفع تراكمات القمامة ازدواج طريق أعمدة الكهرباء الاختناقات المرورية التطوير والتجميل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية الطرق والنقل

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