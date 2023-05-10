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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 26 من العاملين غير الملتزمين في الشرقية للتحقيق

صدى البلد

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين  بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على  المنشآت الخدمية بمركز ديرب نجم لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ٣ من  العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية برمكيم  التابعة للإدارة الصحية بمركز ديرب نجم وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد ٥ من  العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية دبيج التابعة للإدارة  الصحية بمركز ديرب نجم  وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

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كما تبين عدم تواجد ٦ من  العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية جميزة بني عمرو التابعة للإدارة الصحية بمركز ديرب نجم  وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد ١٠ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية جميزة بني عمرو التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم حضور ٢ من العاملين بمقر مركز شباب  قرية جميزة بني عمرو  التابع لإدارة شباب مركز  ديرب نجم وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب .

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

إدارة المتابعة الميدانية الخدمات المقدمة للمواطنين الديوان العام المتابعة الميدانية الوحده الصحيه انفلونزا الطيور الوحده المحلية

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