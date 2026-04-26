محافظ جنوب سيناء في حوار لـ"صدى البلد": 5 آلاف وحدة سكنية وجامعة حكومية قريبًا.. والمواطن في قلب أولويات الدولة

محافظ جنوب سيناء في حوار صريح لموقع " صدى البلد" الإخباري:

5 آلاف وحدة سكنية وجامعة حكومية قريبًا.. و المواطن في قلب أولويات الدولة

إعادة ضبط الأداء الاستثماري وطفرة في الخدمات.. و يكشف ملامح المرحلة المقبلة

استبشر مواطنو جنوب سيناء خيرًا بقدوم اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظًا للإقليم، ضمن التغيير الوزاري الأخير، قادمًا من محافظة أسوان، أقصى جنوب مصر، ليبدأ رحلة جديدة في أقصى الشمال الشرقي، حاملًا معه خبراتٍ واسعةً وتطلعاتٍ كبيرة.

ومن أقصى الجنوب إلى أرض الفيروز، تتسع دائرة الآمال لدى المواطن السيناوي، الذي يترقب الكثير من محافظٍ عُرف بقربه من الناس، وكفاءته في العمل، وانضباطه الإداري، فضلًا عن تقديره لدور الصحفيين والإعلاميين بوصفهم شركاء في مسيرة التنمية حلقة الوصل بين المواطن والمسئول.

ويأمل أبناء جنوب سيناء في أن تشهد المرحلة المقبلة حلولًا جذرية لعدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها إنهاء أزمة الإسكان، وتوفير رعاية صحية ميسرة، إلى جانب تقنين الأوضاع بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويدعم مسارات التنمية.

وفي هذا الإطار، جاء هذا الحوار الصريح مع المحافظ، ليجيب عن تساؤلات المواطن السيناوي، ويكشف ملامح المرحلة المقبلة، ورؤيته في التعامل مع التحديات، وتحقيق تطلعات الشارع..

نص الحوار

ما هي أولوياتك منذ تولي المسؤولية؟

منذ اليوم الأول لتولي المسؤولية في بداية شهر رمضان، كانت مهمتي الأساسية هي إعادة تنظيم “بيت جنوب سيناء” من الداخل، إلى جانب الوصول المباشر للمواطنين في المدن والوديان الجبلية، وتسهيل الخدمات لهم. وقد تبين أن هناك ضعفًا في بعض الجوانب الإدارية، وهو ما تم العمل على معالجته سريعًا.

ما أبرز ما تحقق في ملف الاستثمار؟

الخطة الاستثمارية كانت في وضع متراجع، حيث لم يكن المنفذ منها يتجاوز 36%، لكننا نجحنا في رفعها إلى نحو 80% خلال فترة قصيرة. كما أعدنا انعقاد لجنة الاستثمار بعد توقفها منذ 30 ديسمبر 2025، وتم العمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين الجادين.

هل هناك تغييرات إدارية مرتقبة؟

نعم، بعد مرور ثلاثة أشهر من العمل سيتم إجراء تقييم شامل للقيادات داخل المحافظة، يعقبه إصدار حركة تنقلات داخلية تستهدف تحسين الأداء ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي.

ماذا عن ملف التصالح؟

تم الانتهاء من البت في معظم طلبات التصالح، حتى في الحالات التي كانت عليها أحكام، وتم منح المواطنين شهادات تصالح. وهذا يؤكد أن الدولة حريصة على دعم المواطن وتسهيل الإجراءات، خاصة في مدن مثل أبورديس.

كيف يتم التعامل مع آثار السيول؟

في منطقة وادي سعال تم حصر جميع المزارع المتضررة، وتم تعويض المواطنين بشتلات مجانية. كما أن مشروعات الحماية من السيول التي نفذتها الدولة ساهمت في تقليل الأضرار، لكننا ما زلنا بحاجة إلى مشروعات إضافية تُقدر بحوالي مليار و200 مليون جنيه.

ما الجديد في الخدمات الصحية؟

عقدنا اجتماعًا موسعًا مع الجهات الصحية المختلفة لرفع مستوى التنسيق بينها، وتم إدخال خدمات جديدة مثل الإسعاف البحري في شرم الشيخ، إلى جانب تعزيز التعاون مع مستشفيات السويس، وإنشاء نوافذ خدمية داخل المراكز التكنولوجية.

ماذا عن المشروعات السياحية والاستثمارية الجديدة؟

يتم حاليًا إعداد مخطط صحي وتطويري لمشروع حمام موسى عبر مناقصة محدودة، مع الترحيب بالمستثمرين الجادين، وكذلك دعم مشروع فندق ماجدولينا ضمن خطة تطوير المقاصد السياحية.

ما سياسة ترشيد الإنفاق بالمحافظة؟

تم اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق، من بينها عقد معظم الاجتماعات أون لاين، وإلغاء بدل الجلسات، بما يحقق الكفاءة ويخفض المصروفات غير الضرورية.

ماذا عن ملف الإسكان؟

لدينا توجه لشراء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مع تنفيذ مشروعات إسكان في الرويسات وحي النور والسرور. كما يجري العمل على مشروع ضخم بالتزامن مع مشروع الهيدروجين الأخضر لإنشاء مدينة سكنية تضم نحو 5 آلاف وحدة.

كيف يتم دعم الشباب؟

نركز على تأهيل الشباب من خلال التدريب على الحاسب الآلي والبرمجة، مع التنسيق المستمر مع الشركات الكبرى لتوفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية تؤهلهم لسوق العمل.

ما آخر المستجدات في ملف التعليم؟

نزف بشرى لأهالي جنوب سيناء بقرب الانتهاء من أول جامعة حكومية في المحافظة بمدينة أبورديس، وهي فرع لجامعة السويس، وهو مشروع يمثل نقلة نوعية كبيرة في التعليم الجامعي بالمحافظة.

ما رؤيتك للمرحلة المقبلة؟

المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا على توطين السكان في جنوب سيناء، وجذب الاستثمارات، وتحفيز المستثمرين الجادين، مع التأكيد أن الدولة تقف دائمًا في ظهر وتدعمه في كل القطاعات.



