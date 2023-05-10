بيطري الشرقية يُحصن 236 ألف طائر ضد انفلونزا الطيور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي و مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت خلال شهر إبريل ٢٠٢٣ م بتحصين ٨٣ ألف و٧٨٥ طائر بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و ١٠ الآف طائر بالحضانات و٢١ ألف و ٦٥٠ طائر تحصين مجانى للتربية المنزلية وتحصين ١٢١ الف و ٥٣٠ طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى بإجمالي تحصين ٢٣٦ ألف و ٩٦٥ طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور علي ٢٧٥٧ منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن.

كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن (٤٣ مزرعة) من خلالها تم أخذ مسحات للفحص ( ٣٨٧ مسحة ) لإجمالي عدد طيور ( ٣٨٧ ألف ) طائر ، بالإضافة إلى استخراج ( ٤٠٠ ) تصريح ما قبل البيع وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها و تمت المتابعة الصحية البيطرية لـ ( ٢٢) مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى ( إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية ) قامت بتنظيم (٣٤٦) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ( ٥٦١ ) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و (٩٥) لقاء مكتبى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.