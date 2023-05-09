استعدادا لفصل الصيف.. جولة مسائية لرئيس مياه الشرقية لمتابعة سير العمل بالمحطات

تفقد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، فى جولة مسائية، محطات مياه ناطورة، سنجها بفرع كفر صقر ومحطة مياه القواسم المرشحة بمركز أولاد صقر لمتابعة سير العمل وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس مياه الشرقية على ضرورة التأكد من الالتزام باجراءات التشغيل القياسي والصيانة الدورية وتشغيل جميع المحطات ٢٤ ساعة لتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى، هذا بالإضافة إلى الالتزام باتباع تعليمات ترشيد الطاقة واجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والالتزام بإصلاح جميع أعطال مياه الشرب والصرف الصحى فى أسرع وقت ممكن لعدم قطع الخدمة عن المواطنين.

وأكد على ضرورة المتابعة والتنسيق مع الخط الساخن لبحث جميع شكاوى المواطنين الواردة إليها وسرعة حلها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.