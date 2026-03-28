حتة تقيلة.. عمرو الدردير يشيد بأداء هيثم حسن بعد ظهوره الأول مع المنتخب

نجح هيثم حسن نجم ريال أوفييدو الإسباني في خطف أنظار الجماهير المصرية في الظهور الأولى مع منتخب مصر أمام السعودية أمس الجمعة بعد ضمه من جانب حسام حسن، المدير الفني للفراعنة خلال معسكر مارس الحالي.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "هيثم حسن شكله حتة تقيلة… أعتقد مفيش حد كان بيعدّي واحد على واحد في المنتخب بالسهولة دي من بعد شيكابالا"

حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على نظيره السعودي بنتيجة 0/4، في المباراة التي أقيمت بينهما، امس الجمعة، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام نظيره الإسباني في مباراة ودية، المقرر انطلاقها مساء الثلاثاء المقبل، وتنقلها شبكة قنوات «أون سبورت»، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كاس العالم في المجموعة السابعة و التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

