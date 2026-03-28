إبراهيم فايق: 7 انتصارات متتالية لـ الزمالك رغم الأزمات وإيقاف القيد

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بما يقدمه نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق لم يحصل على حقه إعلاميًا رغم نتائجه المميزة.

وأوضح إبراهيم فايق، خلال تصريحاته عبر قناة MBC مصر 2، أن الزمالك حقق 7 انتصارات متتالية تحت قيادة معتمد جمال، رغم الأزمات الكبيرة التي يمر بها النادي، وعلى رأسها إيقاف القيد بسبب عدد من القضايا.

وأضاف أن إصرار اللاعبين ورغبتهم في تحقيق الفوز كان لهما دور كبير في هذه النتائج، مشيرًا إلى أن الفريق قطع شوطًا مهمًا في سباق الدوري، ولا يزال أمامه 7 جولات لحسم المنافسة.

وأكد أن ما يقدمه الزمالك في ظل هذه الظروف يُعد إنجازًا كبيرًا يستحق الإشادة والتقدير.