600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

شهد سعر الذهب اليوم تحركًا قويًا في الأسواق المحلية والعالمية، مع عودة المعدن الأصفر للارتفاع خلال تعاملات الجمعة، مدعومًا بإقبال المستثمرين على الشراء عند مستويات منخفضة، بعد موجة تراجع حادة ضربت الأسعار خلال الأيام الماضية.

وجاء هذا الارتفاع في ظل استمرار القلق العالمي بشأن التضخم، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يعزز التوقعات باتجاه البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، بالتوازي مع تطورات سياسية لافتة ساهمت في تحريك الأسواق.



سعر الذهب اليوم

سجلت أونصة الذهب العالمية ارتفاعًا بنسبة 1.4%، لتصل إلى أعلى مستوى عند 4475 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتحت التداولات عند 4388 دولارًا، فيما استقرت حاليًا قرب مستوى 4440 دولارًا، وفق بيانات مؤسسة “جولد بيليون”.

ويعكس هذا الصعود محاولة قوية من الذهب لتعويض خسائره الأخيرة، خاصة بعد أن تراجع خلال جلسة أمس بنسبة 3%، ليسجل بذلك انخفاضًا للأسبوع الرابع على التوالي.

ورغم هذا الارتفاع، لا تزال حالة الحذر تسيطر على المستثمرين، في ظل ترقب تطورات الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية المرتقبة.



أسعار الذهب اليوم في الصاغة

على المستوى المحلي، ارتفع سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بالتزامن مع صعود السعر العالمي، وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24: 7863 جنيهًا

عيار 21: 6880 جنيهًا

عيار 18: 5897 جنيهًا

الجنيه الذهب: 55040 جنيهًا

ويُعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري، وقد شهد تحركًا ملحوظًا مع تغيرات السعر العالمي.

أسباب الارتفاع بعد موجة هبوط

يأتي صعود سعر الذهب اليوم بعد تراجع قوي شهده المعدن الأصفر خلال الأسبوع، حيث فقد نحو 3% من قيمته في جلسة واحدة، متأثرًا بضغوط اقتصادية وتوقعات تشديد السياسة النقدية عالميًا.

لكن الأسواق شهدت تحولًا ملحوظًا اليوم، مع اتجاه المستثمرين إلى الشراء عند المستويات المنخفضة، وهو ما دعم الأسعار وساهم في تعافيها جزئيًا.

تصريحات ترامب تحرك الأسواق

وكان لتصريحات دونالد ترامب دور في تهدئة التوترات جزئيًا، بعدما أعلن وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام بناءً على طلب طهران، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير بشكل “جيد للغاية”.

وقد ساهمت هذه التصريحات في دعم سعر الذهب اليوم، لكنها لم تكن كافية لإحداث قفزة كبيرة، في ظل استمرار حالة الترقب والحذر بين المستثمرين.



هل يعوض الذهب خسائره؟

يتوقف اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة على قدرة الأسعار في الحفاظ على هذا الزخم الصعودي، حيث قد يتمكن المعدن الأصفر من تعويض خسائر الأسبوع، أو تسجيل ارتفاع طفيف إذا استمر الطلب وتحسن أداء الأسواق.

لكن في المقابل، تبقى التحديات قائمة، خاصة مع استمرار الضغوط الناتجة عن السياسات النقدية العالمية، وهو ما يجعل تحركات سعر الذهب اليوم عرضة للتقلبات خلال الأيام المقبلة.

في المجمل، يعكس ارتفاع سعر الذهب اليوم محاولة تعافٍ بعد خسائر متتالية، مدعومًا بعوامل اقتصادية وسياسية متشابكة، بينما تظل الأسواق في حالة ترقب لأي مستجدات قد تدفع الأسعار لمزيد من الصعود أو العودة إلى التراجع مجددًا.