صعود جديدة.. الذهب يرتفع 60 جنيها في التعاملات المسائية اليوم

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم الجمعة الموافق 27-3-2026 داخل محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه أمس .

الذهب يصعد

وجدد سعر الذهب صعوده بمقدار 60 جنيهًا في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية المنتشرة على مستوى محلات الصاغة في الجمهورية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 6825 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7800 جنيهًا للشراء و 7685 جنيهات للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7150 جنيًها للشراء و 7045 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6825 جنيهًأ للشراء و 7625 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5850 جنيهًأ للشراء و 5764 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 54.6 ألف جنيه للشراء و 53.8 ألف جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4467 دولار للشراء و 4466 دولارات للبيع.