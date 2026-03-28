بالصور

استنشاق البخار الأبرز.. خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد والكحة وانسداد الأنف

خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد والكحة وانسداد الأنف في المنزل
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد والكحة وانسداد الأنف في المنزل
أسماء عبد الحفيظ

مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار بشكل مفاجئ، يتعرض عدد كبير من الأشخاص للإصابة بنزلات البرد، خاصة مع الانتقال السريع من أجواء دافئة إلى طقس بارد ورطب. 

 خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد والكحة وانسداد الأنف في المنزل 

 خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد والكحة وانسداد الأنف في المنزل 

ورغم أن البعض يتعامل مع البرد باعتباره أمرًا عابرًا، إلا أن تجاهل الأعراض أو التعامل معها بشكل خاطئ قد يؤدي إلى تفاقم الحالة، ووصولها إلى التهابات في الجيوب الأنفية أو الشعب الهوائية، وهو ما يتطلب وقتًا أطول للعلاج.

لماذا نصاب بالبرد بعد المطر؟

 خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد والكحة وانسداد الأنف في المنزل 

قال الدكتور محمد زعرب أخصائي أنف وأذن وحنجرة، أنه عند التعرض لمياه الأمطار، تنخفض درجة حرارة الجسم بشكل مفاجئ، ما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في الأنف والجهاز التنفسي، وبالتالي تقل كفاءة الجهاز المناعي في التصدي للفيروسات. كما أن الطقس البارد يشجع على انتشار الفيروسات بشكل أسرع، خاصة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، ما يزيد من فرص العدوى.

أعراض يجب الانتباه لها

وأوضح زعرب من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن نزلات البرد تبدأ عادة بأعراض خفيفة، لكنها قد تتطور إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، ومن أبرز هذه الأعراض:

  • سيلان أو انسداد الأنف بشكل مستمر
  • كحة جافة أو مصحوبة ببلغم
  • التهاب واحتقان الحلق
  • صداع خفيف إلى متوسط
  • شعور بالإرهاق العام وفقدان النشاط
  • أحيانًا ارتفاع طفيف في درجة الحرارة


طرق فعالة للعلاج في المنزل

 خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد والكحة وانسداد الأنف في المنزل 


1. المشروبات الدافئة

تُعد المشروبات الساخنة من أهم الوسائل الطبيعية لتخفيف أعراض البرد، حيث تساعد على تهدئة الحلق وتحسين تدفق الدم. من أفضل هذه المشروبات الزنجبيل بالليمون، واليانسون، ومشروب القرفة، حيث تحتوي على عناصر مضادة للالتهاب تعزز مناعة الجسم.

2. استنشاق البخار

يُعتبر استنشاق بخار الماء من الطرق الفعالة جدًا في علاج انسداد الأنف، إذ يعمل على ترطيب الممرات التنفسية وتقليل الاحتقان. يمكن إضافة بعض الأعشاب مثل النعناع أو الكافور لزيادة الفاعلية، مع الحرص على عدم التعرض للبخار الساخن بشكل مباشر لتجنب الحروق.

3. الراحة التامة

الراحة ليست رفاهية في هذه الحالة، بل ضرورة. فالجسم يحتاج إلى طاقة لمحاربة الفيروس، والنوم الجيد يساعد على تعزيز جهاز المناعة وتسريع التعافي.

4. العسل الطبيعي

يُعرف العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا، كما يساعد في تهدئة الكحة وتقليل تهيج الحلق. يمكن تناوله مباشرة أو إضافته إلى المشروبات الدافئة، ويفضل تناوله قبل النوم للحصول على أفضل نتيجة.

5. تناول أطعمة خفيفة ومغذية

يفضل الاعتماد على الأطعمة سهلة الهضم مثل الشوربة والخضروات، خاصة التي تحتوي على فيتامين C، لأنها تساعد في دعم جهاز المناعة وتسريع الشفاء.

 أخطاء شائعة تزيد الحالة سوءًا

  • التعرض للهواء البارد بعد الاستحمام مباشرة
  • إهمال شرب السوائل
  • الاعتماد على المضادات الحيوية دون استشارة طبية
  • الاستمرار في الخروج رغم الشعور بالتعب
     

متى تذهب إلى الطبيب؟

في بعض الحالات، لا يكون العلاج المنزلي كافيًا، ويجب التوجه للطبيب فورًا إذا:

  • استمرت الأعراض لأكثر من 5 أيام دون تحسن
  • ارتفعت درجة الحرارة بشكل ملحوظ
  • ظهرت صعوبة في التنفس
  • زادت حدة الكحة أو صاحبها ألم في الصدر
بالصور

استنشاق البخار الأبرز.. خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد والكحة وانسداد الأنف

خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد والكحة وانسداد الأنف في المنزل
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد والكحة وانسداد الأنف في المنزل
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد والكحة وانسداد الأنف في المنزل

