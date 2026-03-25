الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مع تحذيرات العاصفة والأمطار .. 8 نصائح طبية لحماية الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا

آية التيجي

مع التحذيرات الجوية من تقلبات الطقس وهطول الأمطار الغزيرة، تزداد مخاطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا خاصة بين الأطفال، وهو ما يدفع الأطباء للتأكيد على أهمية الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الأسرة خلال هذه الفترات.

لماذا تزداد نزلات البرد بين الأطفال مع تقلبات الطقس؟

ووفقًا لتقرير نشره مركز Old Fourth Ward Pediatrics، فإن الوقاية اليومية البسيطة يمكن أن تقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بالأمراض الموسمية، خاصة مع تغير درجات الحرارة وزيادة انتشار الفيروسات.

ويوضح الأطباء أن الطقس البارد والأمطار قد يؤديان إلى:
ـ ضعف المناعة مؤقتًا
ـ زيادة انتشار الفيروسات
ـ البقاء في أماكن مغلقة لفترات طويلة
ـ انتقال العدوى بسهولة بين الأطفال

- غسل اليدين باستمرار:
تنتقل فيروسات البرد والإنفلونزا عبر الأسطح الملوثة، لذلك يجب غسل اليدين جيدًا:
قبل تناول الطعام
بعد استخدام الحمام
بعد العودة من الخارج

- تجنب لمس الوجه:
قد تنتقل الفيروسات إلى الجسم عند لمس العين أو الأنف أو الفم بأيدٍ غير نظيفة، لذلك ينصح باستخدام المطهرات بانتظام.

- الحصول على تطعيم الإنفلونزا:
يؤكد الأطباء أن لقاح الإنفلونزا الموسمي يعد من أهم وسائل الوقاية، خاصة للأطفال فوق 6 أشهر.

- تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام:
مع دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار، ينصح بتنظيف:
مقابض الأبواب
الطاولات
صنابير المياه
المناشف المشتركة

- الحصول على قسط كافٍ من النوم:
يساعد النوم الجيد على تقوية جهاز المناعة، حيث يحتاج:
البالغون من 7 إلى 8 ساعات
الأطفال من 10 إلى 14 ساعة حسب العمر

- تناول غذاء صحي:
يساعد النظام الغذائي المتوازن الغني بالخضروات والفاكهة في تقوية المناعة بفضل مضادات الأكسدة.

- ممارسة النشاط البدني:
النشاط البدني يساعد على:
تقوية المناعة
تقليل التوتر
تحسين الدورة الدموية
حتى المشي الخفيف مفيد عند تحسن الطقس.

- تقليل التوتر:
التوتر المستمر قد يضعف المناعة، لذلك ينصح بتوفير وقت للراحة والأنشطة العائلية.

نصائح إضافية مع تحذيرات الطقس السيئ

مع توقعات الطقس بسقوط أمطار غزيرة، ينصح الخبراء بـ:
ـ ارتداء ملابس ثقيلة مناسبة
ـ تجنب تعرض الأطفال للبرد بعد التعرق
ـ شرب مشروبات دافئة
ـ تهوية المنزل بشكل جيد
ـ تجنب الخروج أثناء العواصف إلا للضرورة

متى يجب زيارة الطبيب؟

وينصح بزيارة الطبيب إذا ظهرت هذه الأعراض:
ـ ارتفاع الحرارة لأكثر من يومين
ـ صعوبة التنفس
ـ كحة شديدة
ـ خمول غير طبيعي

