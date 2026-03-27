نضال الشافعي : ربنا سخرلي ناس وقفت جنبي وخرجتني من أحزاني

حل النجم نضال الشافعي ، ضيفًا على موقع صدى البلد ، في ندوة خاصة، لتكريمه عن تميزه بالموسم الدرامي الرمضاني الجاري.

وخلال الندوة تحدث نضال الشافعي، عن فترة أحزانه بعد وفاة والدته وزوجته تباعًا، وكيف تجاوز هذه الأحزان.

وقال نضال الشافعي: «المخرج الوحيد لي كان لطف ربنا سبحانه وتعالى والشغل .. يعني إن ربنا يرزقك بشغل يخدك شوية بعيدا عن حياتك وعشتك وتفاصيلك فتعرف تتنفس وتعيد ترتيب نفسك وترتيب أوراقك .. لا قدر الله لو ما كانش ده حصل أنا ما عرفش حالتي النفسية هتبقى عاملة ازاي دلوقتي والتفكير هياخدني لفين».

وتابع نضال الشافعي: «الشغل أحسن علاج للبني آدم في الظروف اللي زي دي .. وربنا أنعم علينا كممثلين بإننا نعيش حيوات أخرى بشخصيات تانية في أعمالنا فده بيعملنا نوع من أنواع العلاج النفسي وأنا في المعهد درست السايكو دراما اللي بتعتبر نوع من أنواع التفريغ النفسي للممثل».

واستطرد نضال الشافعي: «وأنا شغال بيكون عندي أهداف واضحة هي ازاي أسعد أمي وزوجتي الله يرحمهم .. وده هيحصل لما يشوفوني باخد خطوة لقدام وأبقى واقف جنب ولادي بشكل أفضل».

وحول السند والداعم له في تلك الفترة، قال نضال الشافعي: «ربنا سبحانه وتعالى هو السند قبل أي حد هو كان أحسن سند للبني آدم وهو كرمني بناس كتير وقفوا جنبي وسخرهم لي انهم يبقوا رحماء بالواحد ولطفاء».

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

وخلال الندوة تطرق نضال الشافعي، إلى كواليس عمله في مسلسل درش، والمشاهد التي جمعته بالفنان محمد علي رزق ورياض الخولي وسلوى خطاب.

وتحدث نضال الشافعي، عن كواليس مسلسل رأس الأفعى، وحرصه على المشاركة في الأعمال الوطنية، بعد الجماعة 2، ومسلسل الاختيار.

وتطرق نضال الشافعي، إلى كواليس عمله مع الزعيم عادل إمام، وقصة ترشيحه له، وموقف جمع بينهما قبل أن يتعاون معه.

أعمال نضال الشافعي

شارك الفنان نضال الشافعي، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، بدور «بكر» في مسلسل درش، مع الفنان مصطفى شعبان، كما شارك في مسلسل رأس الأفعي، بدور شرفي (مرشد الإخوان الأسبق مصطفى مشهور) واستطاع أن يترك بصمة فيه.

مسلسل "درش" يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرارا غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.