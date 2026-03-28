أربعة زيرو مع الرأفة.. تعليق مفاجئ من وليد الفراج بعد هزيمة السعودية
سقوط قتلى وجرحى.. حزب الله يستدرج قوّة من جيش الاحتلال إلى كمين ناريّ
صفارات الإنذار تدوي في أرجاء البحرين.. وبيان هام لوزارة الداخلية
ليفربول يبحث عن بديل لـ محمد صلاح قبل نهاية الموسم
ما كيفية تحريك الأصبع السبابة في التشهد؟ دار الإفتاء تجيب
استنشاق البخار الأبرز.. خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد والكحة وانسداد الأنف
بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.. الجيش الإيراني يقصف الأراضي الإماراتية
التليفزيون الإيراني يعلن تنفيذ موجة صاروخية جديدة ضد الأراضي المحتلة
هايدي عبد الخالق: شهران للتحضير لشخصية كوثر في مسلسل آب ولكن | فيديو
حبس نجل أحمد حسام ميدو 4 أيام .. ماذا حدث؟
السعودية..إصابة 12من أفراد الخدمة الأمريكية بقاعدة الأمير سلطان
اتحاد الكرة: الفوز على السعودية على أرضها يعكس قوة منتخب مصر
أخبار العالم

بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.. الجيش الإيراني يقصف الأراضي الإماراتية

محمود نوفل

أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بأن وحدات الدفاع الجوي والمقاتلات الإماراتية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران.

 وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها  أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

وفي وقت سابق ؛ تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية   مع 6 صواريخ باليستية و 9 طائرات مسيرة قادمة من إيران. 

وبحسب وزارة الدفاع الإماراتية فقد تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية منذ بداية الإعتداءات الإيرانية مع 378 صاروخاً باليستياً، و 15 صاروخ جوال، و 1835 طائرة مسيرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالاضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 8 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية والهندية، وإصابة 171 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية والتونسية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

مصطفى مدبولي

لمدة شهر.. قرار حكومي بغلق المطاعم والكافيهات والأندية في الـ9 مساءً من الغد

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات رسميًا بعد إعلان الموازنة الجديدة.. هل يصبح الحد الأدنى 10 آلاف جنيه؟

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27 مارس 2026

مدبولي

رسميا.. تعرف على موعد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم غدا| مستند

سقوط أمطار

أمطار 48 ساعة | تحذير جديد من الأرصاد

صورة متداولة

الجرب يحاصر الإسرائيليين داخل الملاجئ .. الحفاضات لأكثر من مرة وروائح كريهة تسيطر عليهم

العلاقات الأسرية

هل الرجل وراء العلاقات السامة؟ خبيرة أسرية تشرح الحقيقة الكاملة

العلاقات الأسرية

العلاقات السامة تصنع الصمت .. خبير أسري يكشف أصل الخرس الزوجي

الضغوط النفسية

ليست بطبيعتها .. خبير أسري يكشف كيف تصنع الضغوط سلوك المرأة داخل الزواج

بالصور

استنشاق البخار الأبرز.. خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد والكحة وانسداد الأنف

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 28 مارس 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 28 مارس 2026.. عبّر بصدق عن مشاعرك

برج الثور حظك اليوم السبت 28 مارس 2026.. استمع لشريكك جيداً

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي : ربنا سخرلي ناس وقفت جنبي وخرجتني من أحزاني

نضال الشافعي في ضيافة صدى البلد

نضال الشافعي لـ صدى البلد: أتمنى تجسيد شخصية إخناتون أو خالد بن الوليد .. والسقا سبقني

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

