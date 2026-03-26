الإمارات تحذر: اعتداءات إيران تهدد الاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة

أكد السفير محمد أبوشهاب المندوب الإماراتي لدى الأمم المتحدة في جنيف أن الاعتداءات الإيرانية تمثل تهديدًا مباشرًا للازدهار والتطور العالمي، مشددًا على أن هذه التحركات تهدف إلى ضرب الاقتصاد الدولي وتعطيل سلاسل الإمداد الحيوية، وفق تصريحات نقلتها قناة سكاي نيوز عربية اليوم من جنيف.

وقال المندوب الإماراتي إن “التحرك الإيراني يعد عدائيًا ويزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم”، معتبرًا أن التبريرات الإيرانية لهذه العمليات “غير مقبولة”، ويجب على طهران التوقف فورًا عن أي أعمال عدائية لا مبرر لها.

وأضاف أن إيران هاجمت دول الخليج العربي رغم أن هذه الدول ليست طرفًا في الحرب، ما يعكس تصعيدًا متعمدًا يهدف إلى فرض الضغط السياسي والاقتصادي على المنطقة بأسرها.

وأشار الدبلوماسي الإماراتي إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان يمثل خطوة مهمة لوقف “الاعتداءات الإيرانية الإرهابية”، معتبرًا أن المجتمع الدولي ملزم باتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار هذه الأعمال التي تهدد الأمن الجماعي.

كما أكد أن دول مجلس التعاون الخليجي دعت إلى تبني خطوات دبلوماسية لتجنب التصعيد العسكري، والحفاظ على أمن الملاحة الدولية في الخليج العربي والممرات الحيوية للطاقة العالمية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات بين إيران والدول الغربية، مع استمرار التهديدات المتبادلة المتعلقة بالملاحة البحرية والعمليات العسكرية المحتملة.

ويعد مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو ثلث إمدادات النفط العالمية، أبرز نقطة توتر بين طهران والمجتمع الدولي، خاصة مع تواتر تصريحات حول قدرة إيران على فرض قيود أو رسوم على حركة السفن في الممر المائي الحيوي.

موقف الإمارات يعكس حرص دول الخليج على حماية الاقتصاد العالمي وضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع، مشيرين إلى أن أي تصعيد إيراني قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار النفط والأسواق المالية الدولية.

ويعتبر البيان الإماراتي إشارة واضحة بأن التحركات الإيرانية لم تعد مجرد تهديد إقليمي، بل أصبحت قضية استراتيجية على المستوى الدولي.

وفي ختام تصريحاته، دعا المندوب الإماراتي المجتمع الدولي إلى الضغط على إيران للامتثال للقوانين الدولية ووقف أعمالها العدائية، مؤكدًا أن الطريق الدبلوماسي هو الحل الأمثل للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعالمي، ومنع أي انزلاق محتمل نحو صراع شامل قد يضر بالمصالح المشتركة للأمم كافة.