القبض على المتهمين بسرقة بضائع من بائع بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلالهما أحد الباعة الجائلين من قيام بعض الأشخاص بسرقة مبلغ مالى وبعض البضائع منه وتعديهم عليه مستخدمين سلاح أبيض عقب تتبعه لهم بالشرقية والزعم بعدم إتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيالهم .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد البائع المتجول "الظاهر بمقطعى الفيديو" (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 21 / الجارى حال إفتراشه بضائع بأحد الطرق بدائرة المركز قام (3 أشخاص) بمغافلته وسرقة بعض الإكسسوارات منه مستقلين مركبة "توك توك - بدون لوحات معدنية"، ولدى ملاحقتهم بدارجته النارية حدثت بينهم مشاجرة "دون إصابات".

وأضاف بإدعائه الكاذب بعدم إتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيالهم على خلاف الحقيقة لجذب الإنتباه لشكواة ونفى تعديهم عليه بإستخدام أسلحة بيضاء .

أمكن تحديد المركبة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ومستقليها (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة القنايات) وضبط إثنين منهم ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وقررا بالتخلص من المسروقات المستولى عليها بالطريق أثناء قيام الشاكى بملاحقتهم ، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكى لإدعائه الكاذب .

تم التحفظ على المركبة، وجار ضبط المتهم الهارب ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.