عزت زين لـ صدى البلد: أتمنى تجسيد سيرة هذا الفنان.. وأحضر لمسرحية جديدة| فيديو

أعرب الفنان عزت زين عن أمنيته في تقديم عمل فني يجسد السيرة الذاتية للنجم الراحل محمود مرسي، مؤكدًا أن هذا النوع من الأعمال يحمل قيمة فنية وإنسانية كبيرة، خاصة عندما يُقدَّم بشكل صادق يعكس حياة الفنان بكل تفاصيلها الحقيقية.



وخلال لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أوضح عزت زين أنه يفضل أعمال السيرة الذاتية التي تُظهر الجوانب الإنسانية والفنية للفنانين بعيدًا عن التجميل أو المبالغة، مشيرًا إلى أن النجوم الكبار مثل محمود مرسي لديهم تاريخ ثري وجمهور واسع يستحق التعرف على رحلتهم الحقيقية، بما فيها من نجاحات وتحديات.



وأضاف عزت زين أن تقديم سيرة ذاتية لفنان بحجم محمود مرسي يتطلب معالجة دقيقة ورؤية إخراجية متميزة، نظرًا لما يمتلكه من إرث فني كبير وأعمال خالدة تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن العربي.



وعلى جانب آخر، كشف عزت زين عن تحضيره لأعمال قادمة، من بينها مشروع مسرحي وصفه بـ"المفاجأة"، دون الكشف عن تفاصيله، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا لتقديم أعمال متنوعة ترضي الجمهور وتضيف إلى مسيرته الفنية.



يُذكر أن آخر أعمال الفنان عزت زين في الدراما كان من خلال مشاركته في مسلسل الأميرة ظل حيطة، والذي يتكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ياسمين صبري، نيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، وهند عبد الحليم، إلى جانب عزت زين.



مسلسل الأميرة ظل حيطة من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وحقق تفاعلًا ملحوظًا عند عرضه، في إطار درامي اجتماعي جذب اهتمام المشاهدين.



https://youtube.com/shorts/ToQCaCTFBEA?si=5V0dtzSqVcJ16HkM