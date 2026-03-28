إبراهيم فايق: الزمالك ممثل مصر الوحيد في أفريقيا وجماهيره تستحق التحية

أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن نادي الزمالك أصبح الفريق المصري الوحيد المستمر في البطولات الأفريقية، بعد خروج النادي الأهلي ونادي بيراميدز والنادي المصري.

وقال إبراهيم فايق، عبر قناة MBC مصر 2، إن الزمالك يقدم مستويات مميزة رغم الظروف الصعبة التي كانت تشير إلى إمكانية خروجه مبكرًا من البطولات، لكنه خالف كل التوقعات.

وأشار إلى أن جماهير الزمالك تلعب دورًا كبيرًا في دعم الفريق، واصفًا إياها بالعظيمة، خاصة في ظل مساندتها المستمرة رغم الضغوط.

واختتم بأن ما يقدمه النادي، إلى جانب دور جماهيره، يجعل من الضروري منح الفريق حقه الكامل من الإشادة، مؤكدًا أن دعم الجمهور يظل أحد أهم عناصر قوة الزمالك