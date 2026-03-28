لاعب الزمالك السابق: محمد شحاتة وهيثم حسن من أهم لاعبي منتخب مصر

أكد مصطفى إبراهيم لاعب الزمالك السابق أن منتخب مصر حقق العديد من المكاسب الفنية بعد فوزه الكبير على منتخب السعودية بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت ضمن استعدادات “الفراعنة” لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وأوضح أن الأداء العام للفريق شهد تطورًا ملحوظًا، سواء من حيث التنظيم داخل الملعب أو الانسجام بين اللاعبين، وهو ما يعكس العمل الجاد للجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة.

هيثم حسن يفرض نفسه

وأشار إبراهيم إلى أن هيثم حسن يُعد من أبرز الإيجابيات التي خرج بها المنتخب من هذه المواجهة، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية مميزة ستظهر بشكل أوضح مع مرور الوقت، خاصة عندما يشارك في عدد أكبر من المباريات مع نفس المجموعة.

وأضاف أن الاستقرار في التشكيل يمنح اللاعبين فرصة أكبر للتأقلم وتقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب.

إشادة بقدرات محمد شحاتة

وفي السياق ذاته، أعرب مصطفى إبراهيم عن تمنيه انضمام محمد شحاتة إلى صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لاعب يتمتع بقدرات فنية عالية في خط الوسط، ويمكنه إضافة قوة كبيرة للفريق بفضل رؤيته الجيدة للملعب وقدرته على الربط بين الخطوط.

تأثير توقيت الأهداف

وتحدث إبراهيم عن أهمية توقيت أهداف منتخب مصر في المباراة، مشيرًا إلى أنها لعبت دورًا حاسمًا في منح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن السيطرة الكاملة على مجريات اللقاء. كما أوضح أن تسجيل الأهداف في أوقات مناسبة أربك حسابات المنتخب السعودي، وساهم في ظهوره بشكل أقل من مستواه المعتاد.

قوة المنتخب السعودي رغم الخسارة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب السعودي يظل من أقوى المنتخبات في قارة آسيا، رغم الخسارة الكبيرة، مشددًا على أن مثل هذه المباريات الودية تظل فرصة مهمة لكلا المنتخبين لتجربة اللاعبين وتصحيح الأخطاء قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة