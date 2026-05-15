وليد هندي: الاكتئاب هو المرض النفسي الأول في مصر والعالم

أكد وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الأسرة السليمة تشبع حاجة الأطفال النفسية، وأن الجرائم البشعة التي ظهرت ترجع إلى قلة التواصل المباشر بين بعض الأسر.

وأضاف وليد هندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أنه يعرف أسرًا تحرص على الجلوس مع الأطفال لساعات، ومشاهدة برنامج دولة التلاوة، وأن هذا يكون من الأمور المفيدة لكل طفل.

ولفت إلى أن المشكلة في تواصل بعض الأسر ترجع لسلوك كل شخص، وأن الجميع في الماضي كان يجلسون ويتحدثون، وكانت هناك تجمعات أسرية.

وتابع أن الجميع يسترجع حنين الماضي، والجلوس العائلي، لمشاهدة مسلسل أو تناول الشاي معًا، فهناك أشياء كانت تجمع الأسرة، وكانت تنمي داخلها قيمًا جديدة.

الاكتئاب

وأشار إلى أن الاكتئاب هو المرض النفسي الأول في مصر والعالم، وبحلول عام 2030 سيكون المرض الأول عالميًا، وأن ذلك بسبب عدم الترابط النفسي، وأنه في الماضي كان يتم تشكيل الأطفال بطريقة صحيحة، وكان البعض يربي أطفالًا ضمن تجمع أسري.

وتابع أن كل بيت كان به بعض الآيات القرآنية معلقة، وأن البعض كان يعلق سجادة الصلاة، وأن الجميع لاحظ حجم المشاهدات لبرنامج دولة التلاوة، موضحًا أن الجمهور كان في حاجة إلى شيء يجمعه، وحصل البرنامج على أعلى مشاهدة.