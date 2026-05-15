ترامب: عقدت صفقات تجارية رائعة مع الصين

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال:" عقدت صفقات تجارية رائعة مع الصين".

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته نجحت في حل العديد من الأزمات المرتبطة بإيران، معتبرًا أن تلك الملفات “لم يكن بمقدور الآخرين حلّها”، وذلك خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة بكين.

وقال ترامب إن هناك “تقاربًا كبيرًا” بشأن كيفية إنهاء الأزمة مع طهران، مشددًا على أن الولايات المتحدة لا تريد لإيران امتلاك سلاح نووي، كما شدد على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية.



ووصف الرئيس الأمريكي زيارته إلى الصين بأنها “رائعة”، مؤكدًا أن الجانبين توصلا إلى اتفاقيات تجارية وصفها بالمفيدة للطرفين.



وفي السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الصينية إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار مع إيران في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن حل الأزمة سيصب في مصلحة الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة، إلى جانب الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والطاقة.



وشددت بكين على أن الحوار والتفاوض يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة، داعية إلى استمرار جهود التهدئة وإعادة فتح الممرات الملاحية سريعًا.