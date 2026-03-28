بعد رباعية السعودية.. إعلامي يشيد بأداء منتخب مصر وعودة عبد المنعم

حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على نظيره السعودي بنتيجة 0/4، في المباراة التي أقيمت بينهما، امس الجمعة، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وكتب الإعلامي كريم رمزي عبر حسابه علي فيسبوك "من الحاجات الحلوة اللي شوفتها النهاردة بجانب شغل حسام حسن وظهور ملفت اول لهيثم حسن واداء جيد جدا من زيزو.. هي عودة محمد عبدالمنعم"

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام نظيره الإسباني في مباراة ودية، المقرر انطلاقها مساء الثلاثاء المقبل، وتنقلها شبكة قنوات «أون سبورت»، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كاس العالم في المجموعة السابعة و التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.