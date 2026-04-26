تدويل التعليم الفني و100مدرسة مصرية ايطالية العام المقبل|ماذا أعلن نائب الوزير اليوم؟

قال الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد أصبح لدينا فنيين بمهارات دولية من خريجى المدارس الفنية

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم خلال كلمته في افتتاح “أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026” أن الوزارة تستثمر مع جميع الشركاء الصناعيين، ولكن الأهم هو استثمار الطالب فى نفسه من خلال تنمية مهاراته التي تؤهله لسوق العمل بشكل مستم

كما أوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه أصبح لدى الطلاب والأسر وعى بأهمية التعليم الفني، مشيرا إلى أن التعليم الفني أصبحت مساراته مفتوحه وليست مغلقة وخاصة بعد استحداث الجامعات التكنولوجيا المتخصصة.



وقال نائب وزير التربية والتعليم : أن الوزارة تعمل على تدويل التعليم الفني بالإستفادة من التجارب الناجحة سواء الكورية أو الفرنسية والإيطالية و الألمانية حيث ستكون هناك مدارس من هذا القبيل،

أشار نائب وزير التربية والتعليم : إلى أن الوزارة تعمل على تخريج الطلاب وفق المعايير العالمية، مؤكداً أن العام المقبل ستكون هناك 100مدرسة مع الجانب الايطالي يحصل طلابها على شهادتين "البكالوريا التكنولوجية إلى جانب الشهادة الإيطالية.



ووصف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أسبوع التوظيف بأنه أهم الأحداث فى التعليم الفني ، مشيراً إلى أنه يجمع قرابة 150 شركة فى التخصصات المختلفة لتوفير قرابة 20 ألف فرصة عمل ويشارك فيه آلاف من الطلاب

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أن هناك طلاب حصلوا بالفعل على فرص عمل ، ووقعوا على عقود عمل مع الشركات، لافتا إلى أن التعليم يحظى دعم غير مسبوق من القيادة السياسية.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم ، على أن تطوير مناهج التعليم الفني مستمر ومتواصل بشكل دائم، حيث أنه بالشراكة مع القطاع الخاص يتم إدخال مهارات وتقنيات جديدة

وأعلن نائب وزير التربية والتعليم ، أن العام المقبل سيتم إدخال مادة البرمجة لطلاب التعليم الفني ، كما سيتم تسليم التابلت لطلاب التعليم الفني .