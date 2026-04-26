80 ألف مطبوع.. القبض على مالك مطبعة بعين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته قرابة 80 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص") كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط مالك المطبعة ، وبحوزته قرابة (80 ألف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





