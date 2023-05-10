جامعة الزقازيق تحصل على المركز الأول كأفضل مبادرة للنوايا الحسنة لذوي الهمم

أكد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، أن جامعة الزقازيق حصلت على المركز الأول كأفضل مبادرة لسفراء النوايا الحسنة على مستوى الجامعات المصرية.

ويأتي ذلك خلال الملتقى القمى الثانى لسفراء النوايا الحسنة لذوى الهمم تحت شعار "طلاب مبتكرون ومبدعون" ، والذى تنظمه جامعة الفيوم خلال الفترة من ٥-١٠ مايو ٢٠٢٣م.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق انه قام الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية بتسليم جامعة الزقازيق درع أفصل مبادرة علي مستوي الجامعات المصرية، وحصول الطالبين آيه مخريطة بالفرقة الرابعة بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل، والطالب عمرو عصام عبد الحميد بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشرى، علي سفيرا النوايا الحسنة علي مستوي الجامعات المصرية.

وأشار "الدرندلي " الي انه شاركت جامعة الزقازيق بالملتقى القمى التاسع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، والذى تنظمه جامعة الفيوم،من خلال وفدا طلابيا تحت إشراف محمد متولي مدير عام الإدارة لرعاية الطلاب حيث إشتمل الوفد الطلابى على كلا من الطالب أحمد توفيق عباس بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشرى، الطالب محمد حسام السيد بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة، الطالبة آيه مح حليم بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، الطالبة ريم، ممدوح لبيب بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشرى.