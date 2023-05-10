رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات ختام المُلتقى السنوي الرابع للمراكز الجامعية للتطوير المهني

شهد الدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق، ختام فعاليات المُلتقى السنوي الرابع للمراكز الجامعية للتطوير المهنى، والذى يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتنظيم من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني تحت عنوان "The Way Forward"، والذى تم عقده بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر، حيث تتولى الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنفيذ هذا المشروع.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس الماضي، والتي شملت ضمن بنودها أهمية بناء منظومة سوق العمل ودعم المسار المهني، والذي تقوم به المراكز الجامعية للتطوير المهني من مختلف الجامعات، والذي أعطت له الدولة أهمية قُصوى لتحقيق التنمية المُستدامة، والعمل على تطوير منظومة التعليم الجامعي؛ ليتناسب مع مُتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلي عن سعادته بحضور الملتقى السنوى الرابع للمراكز الجامعية للتكوير المهنى، مشيرا إلى أهمية تلك المراكز التي تهدف إلى تقديم خدمات وبرامج تدريب لأبنائنا الطلاب من خلال 47 مركزًا في 34 جامعة بجميع أنحاء الجمهورية، مشيدا بدورها فى تأهيل الطلاب تأهيلا حقيقياً للالتحاق بسوق العمل أو لبدء مشروعات خاصة بهم، كما ركز على دور المراكز في ربط الجامعة بقطاعات الأعمال والصناعة بمحافظة الشرقية، والتي تواكب منهج الجامعة الريادي في تبني الرؤى الجديدة وتفعيلها لخدمة البلاد.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بملف التطوير المهني وربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أنه في ضوء النجاح المتميز والتأثير الإيجابي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني في بناء قدرات طلاب وخريجي الجامعات المصرية، فقد تم إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من اجل التوظيف ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالمحاور المتنوعة التي ارتكزت عليها ورش العمل خلال فعاليات الملتقى، والتي شملت استمرارية المراكز واستدامتها ودمج بمشاركة أصحاب الأعمال، ونشر فكر ووعي التطوير المهني داخل الجامعات ودمج معلومات سوق العمل في التوجيه المهني.

وقد انتهى الملتقى بعدة توصيات، منها تيسير الاتفاق بين مراكز التطوير والجهات المعنية (جمعيات المستثمرين، واتحاد الغرف التجارية) لتبادل بيانات سوق العمل والاتصال بالشركات لتنفيذ دراسات سوق العمل، وتوفير الدعم الإدارى والفني اللازم من قيادات الوزارة لضمان تداول نتائج دراسات سوق العمل والتي تنفذها المراكز مع اللجان المتخصصة ومجالس إدارات الجامعات والكليات والأمناء، وإعداد برامج تدريب مدربين لمعلومات سوق العمل يحصل عليها أفراد المراكز ليتمكنوا من تدريب كوادر أخرى تساعد في استدامة دراسات سوق العمل، مع دمج خدمات التطوير المهني كمتطلب أساسى والحصول على شهاة مسار مهني لاستخراج شهادة التخرج، بالإضافة إلى إعداد مقرر تعريفي بالتطوير المهني ودمجه ضمن برامج مراكز تطوير الأداء الجامعي بمختلف الجامعات.

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