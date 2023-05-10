عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في ختام زيارته للندن.. رضا حجازى يلتقي اللورد طارق أحمد لبحث تعزيز التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، باللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وذلك في ختام زيارته للعاصمة البريطانية لندن، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال التعليم.

وفى بداية اللقاء، أكد الدكتور رضا حجازى على أواصر التعاون الطويلة والممتدة بين مصر وبريطانيا، معربا عن حرصه على تعزيز آليات التعاون في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لإحداث تطوير شامل في المنظومة التعليمية، مشيدا في هذا الإطار بدور المجلس الثقافي البريطاني في دعم المشروعات المشتركة القائمة فى مجال التعليم.

وأضاف الدكتور رضا حجازى" إننا نؤمن أن تطوير منظومة التعليم في مصر يجب أن يتم بالتعاون والتكامل بين كافة المؤسسات ذات الصلة، سواء على مستوى الوزارات، أو المنظمات المحلية، أو الشركاء الدوليين، من أجل إنجاز رؤية شاملة لتطوير نظمنا التعليمية بما يؤهلنا للتعامل مع تحديات العصر".

وأوضح الدكتور رضا حجازي، خلال اللقاء، أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة في المشروعات التعليمية المختلفة على النحو الذي يحقق رسالة الوزارة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ترحب دائما بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال التعليم .

وتابع الوزير أن القيادة السياسية في مصر تولى اهتماما كبيرا بالتطوير الشامل للمنظومة التعليمية، سواء فى مجال تطوير المناهج، أو فى مجال انشاء مدارس جديدة، مرحبا في هذا الإطار بتعزيز التعاون فى التوسع فى إنشاء المدارس.

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن الوزارة تولى أيضا اهتماما كبيرا بالموهوبين فى جميع المجالات والأنشطة المختلفة، مؤكدا أن القيادة السياسية وجهت باكتشاف الموهوبين والنابغين ورعايتهم والاستثمار في مواهبهم، كما أشار إلى أن الوزارة لديها مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والتي تركز على خروج طلاب قادرين على التعامل مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وتتواكب قدراتهم مع الطفرات التكنولوجية العالمية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في هذه المدارس.

ومن جانبه، أكد اللورد طارق أحمد على قوة العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين استراتيجية متنامية.

كما أشاد اللورد طارق أحمد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر لتطوير منظومتها التعليمية، مشيرا إلى أن هناك تعاونا ممتدا في مجال التعليم وبصفة خاصة التعليم الأساسي، معربا عن تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون وتقديم الدعم لمنظومة التعليم المصرية خلال الفترة المقبلة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض شديد.. الدولار يتلقى ضربة قوية بعد بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

عاجل.. الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب بحوزة القادمين لمصر من الضريبة والرسوم

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

موقف مصري جديد بشأن قضية سد النهضة .. اعرف الحكاية

كاف يصدم الوداد المغربي قبل مواجهة صن داونز

ترشيحاتنا

بعد تصريحات نتنياهو.. مستوطنات إسرائيلية تتعرض لقصف صاروخي.. وإطلاق صفارات الإنذار

إجراء عاجل من باريس بعد مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا

أوكرانيا تنتقد تصريحات بوريل بشأن وقف المساعدات

ثنائي هجومي .. تشكيل الإنتر أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني : مستمرون لنصل لحلول ترضي المصريين

التضامن: صرف 21 مليار جنيه سنوياً لـ المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رماها في الشارع.. طلاق عروس «من يُؤتمن على العرض» يشعل السوشيال ميديا

مفاجآت كأس مصر .. هل تتفوق فرق دوري المظاليم على المحترفين؟

صور زواج ريم طارق الأول تشعل السوشيال ميديا

أقوى من الكوارع والجمبري.. هبة قطب تكشف عن نبات سحري للعلاقة الزوجية

فيديو

السر وراء انخفاض الجنيه أمام الدولار | وزير المالية يكشف المستور

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ